Мужчина отправился домой по просьбе правоохранительных органов

Ринат Нурхаматович, отец напавшего на казанскую гимназию Ильназа Галявиева, вышел на связь с журналистами после инцидента. Мужчина поражен действиями своего сына.

Ринат также сообщил, что отправился домой по просьбе прокуратуры, сообщает Ura.ru.

"Что же он наделал? Он же учился четвёртый год в техникуме!" – высказался отец убийцы.

Как отмечает телеграм-канала "Открытые медиа. Эксклюзивы", ряд медиа сообщили, что в жилой квартире на улице Туганлык, где проживает мама преступника, раздался взрыв. Во время задержания Галявиев заявил, что заложил дома взрывное устройство. Сам отец нападавшего признался, что не знает о том, жива ли женщина. Ринат cообщил, что сегодня у него была запланирована с ней встреча, однако они пока не созванивались.

В РИА "Новости" позднее заявили, что жителей дома, в котором проживает преступник, эвакуировали, однако никакого взрыва там не было. В местной диспетчерской службе сообщили, что информация не подтвердилась.

Как отмечает источник, молодой человек, устроивший в гимназии бойню, был неконфликтным и спокойным студентом. Представители колледжа ТИСБИ сообщили, что в апреле текущего года Ильназа отчислили из-за долгов по учебе – он не появлялся в учебном учреждении уже несколько месяцев. В колледже также отметили, что Галявиев всегда сохранял уважительное отношение по отношению к преподавательскому составу и сокурсникам.

Согласно приведенным данным, в результате нападения на гимназию семеро погибли, 16 получили ранения. Известно, что нападавший получил в конце апреля разрешение на гладкоствольное ружье.