Пострадавшего увезли в больницу

Во вторник, 11 мая, на Московской кольцевой автомобильной дороге произошла смертельная авария. По данным областного Главного управления Министерства внутренних дел, погибли три человека, ранен один.

Ранним утром, в 04:15 мск на 53-м км МКАД столкнулись две машины. Пострадавшего в ДТП увезли в больницу.

О состоянии раненого ничего не сообщается. Инспекторы ГИБДД выясняют причины и обстоятельства автоаварии, передает информацию ГУ МВД интернет-издание "Подмосковье сегодня".