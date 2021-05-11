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Во вторник, 11 мая, на Московской кольцевой автомобильной дороге произошла смертельная авария. По данным областного Главного управления Министерства внутренних дел, погибли три человека, ранен один.
Ранним утром, в 04:15 мск на 53-м км МКАД столкнулись две машины. Пострадавшего в ДТП увезли в больницу.
О состоянии раненого ничего не сообщается. Инспекторы ГИБДД выясняют причины и обстоятельства автоаварии, передает информацию ГУ МВД интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Есть погибшие
В Сети появилось видео из здания, где прогремела стрельба