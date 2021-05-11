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Глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил печальную новость. Число жертв, погибших в результате стрельбы в школе №175 в Казани, возросло.
Как пишет РИА "Новости", скончались уже девять человек. Ранее сообщалось о восьми погибших и 20 пострадавших.
Трагедия случилась утром 11 мая. Мужчина 19 лет открыл огонь по ученикам и преподавателям. Его поймали. Как отмечает "Свободная Пресса", Минниханов ранее уточнял, что оружие у преступника было зарегистрировано официально. Также СМИ сообщали о втором нападавшем, но правоохранителями эта информация не подтверждена.
О бойне также рассказали очевидцы.
Есть погибшие
В Сети появилось видео из здания, где прогремела стрельба