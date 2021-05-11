В кровавой бойне погибли девять человек

Глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил печальную новость. Число жертв, погибших в результате стрельбы в школе №175 в Казани, возросло.

Как пишет РИА "Новости", скончались уже девять человек. Ранее сообщалось о восьми погибших и 20 пострадавших.

Трагедия случилась утром 11 мая. Мужчина 19 лет открыл огонь по ученикам и преподавателям. Его поймали. Как отмечает "Свободная Пресса", Минниханов ранее уточнял, что оружие у преступника было зарегистрировано официально. Также СМИ сообщали о втором нападавшем, но правоохранителями эта информация не подтверждена.

О бойне также рассказали очевидцы.



