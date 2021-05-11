Пять человек пострадали

В Курганской области, недалеко от Шадринска произошла трагедия. На трассе Москва – Екатеринбург микроавтобус столкнулся с легковушкой.

В результате аварии пять человек скончались, еще пять попали в больницу с травмами. По информации МВД, причиной ДТП стало то, что легковушка вылетела на встречную полосу, передает РИА "Новости".

Как уточняет URA.RU, жертвами стал водитель легковушки, а также четверо пассажиров автобуса, среди которых оказался один ребенок.