В Курганской области пять человек погибли в аварии с микроавтобусом

Пять человек пострадали

В Курганской области, недалеко от Шадринска произошла трагедия. На трассе Москва – Екатеринбург микроавтобус столкнулся с легковушкой. 

В результате аварии пять человек скончались, еще пять попали в больницу с травмами. По информации МВД, причиной ДТП стало то, что легковушка вылетела на встречную полосу, передает РИА "Новости".

Как уточняет URA.RU, жертвами стал водитель легковушки, а также четверо пассажиров автобуса, среди которых оказался один ребенок. 

Полина ИВАНОВА

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