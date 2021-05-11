Преступника могли довести в колледже

11 мая Казань потрясла страшная трагедия. 19-летний Ильназ Галявиев напал на школу №175, в результате чего погибли девять человек. Бывший одноклассник юноши предположил, что на такие действия преступника подтолкнула ситуация в колледже, где его могли довести и откуда он был отчислен с четвертого курса за неуспеваемость.

Молодой человек рассказал изданию "Подъем", что в школе Галявиев никто не травил, он был тихим учеником, а классы были дружные. Также он отметил, что учителя тоже не глумились, они не могли довести его до такого состояния. Проблем с родителями, по его словам, у нападавшего не было.

А вот другая экс-одноклассница юноши полагает, что он мог затаить обиду на одну из преподавательниц. Учительница считала, что ему не стоит продолжать учебу после девятого класса, так как он не потянет. По ее мнению, он мог захотеть отомстить школе. Также девушка поведала изданию URA.RU, что Галявиев был спокойным и особо ни с кем не дружил.

А вот опрошенные РБК эксперты предположили, что трагедия в школе – это классический случай "колумбайна". Психолог Яна Амелина подчеркнула, что на эту мысль наводит видео с допроса преступника, которое распространилось в СМИ. Эксперт указала на то, что он кричал о ненависти ко всем людям, а также заявил, что у него нет родителей. Ролик опубликовал телеграм-канал Life Shot. Авторы канала также сообщали, что мать нападавшего не знала о его планах и была против наличия у него оружия.

Впрочем, официальной информации о причине и мотивах нападавшего неизвестно.

Ранее сообщалось, что в школе, где произошла стрельба, не было охраны. Отец нападавшего, который приобрел оружие легально, признался, что пребывает в шоке от действий сына. А представители колледжа рассказывали, что молодой человек не появлялся в учебном заведении несколько месяцев.