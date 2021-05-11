Злодей открыл пальбу во дворе учебного заведения

11 мая страну потрясли новости о страшной расправе, которая произошла в казанской школе. Молодой человек ворвался в учебное заведение и открыл огонь по ученикам и преподавателям. Прессе удалось восстановить хронологию страшных событий. Так, выяснилось, что преступник начал пальбу еще до того, как попал в здание школы.



Оказалось, что люди начали обращаться в правоохранительные органы с информацией о стрельбе в районе школы еще в 9:18. При этом известно, что убийца попал в здание минутой позже – в 9:19. Таким образом выходит, что преступник начал стрелять во дворе школы.

В эту же минуту в полицию позвонил человек и рассказал, что слышал стрельбу и взрывы. Звонивший сообщил стражам порядка, что человек с огнестрельным оружием вошел в школу.

После этого правоохранители ежеминутно получали звонки от перепуганных учеников школы, которая подверглась нападению. Спустя некоторое время начали звонить родители.

В 9:27 полицейским сообщили о первых пострадавших. Ученица восьмого класса позвонила "02" и рассказала, что видела кровь и раненых. Находящиеся рядом со школы люди видели, как дети пытались спастись от расправы, выпрыгивая из окон, передает РЕН ТВ.

Полицейские прибыли в школу в 9:33 и почти сразу задержали преступника.



За минуты, которые преступник провел в школе, дети испытали страшнейшее потрясение. Школьники старались сохранить свою жизнь, закрывая классы на замок и прячась за партами. Нападавший тем временем прогуливался по школьным коридорам и дергал ручки дверей, приводя в ужас перепуганных детей, передает "МИР24".

Как удалось узнать корреспонденту RT, злодей также разместил в школьной раздевалке самодельное взрывное устройство. Если бы задумка преступника удалась, жертв могло бы быть значительно больше. Однако позже СК РФ опроверг информацию о СВУ, передает телеграм-канал РИА "Новости".

Напомним, в результате расправы погибли девять человек, среди них семь детей. 12 мая объявлено днем траура в Татарстане.