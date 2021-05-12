Устроивший бойню подросток был "дурным", заявил мужчина

Сосед казанского убийцы, 19-летнего Ильназа Галявиева, рассказал, что молодой человек был "дурным", а за его выходки постоянно извинялся отец.

Так, мужчина сообщил, что по ночам Галявиев устраивал выходки и не давал спать соседям. Позднее за это извинялся его отец.

Сосед также заявил, что в этом доме Галявиевы прожили довольно долгое время. А недавно они сменили место жительства на новое. Про старую квартиру, тем не менее, Ильназ не забывал, и постоянно туда заходил.

Подросток общался с матерью, однако, утверждает мужчина, трудно сказать, насколько был близок с ней. По всей вероятности, вся семья жила вместе, передает телеканал РЕН ТВ.

Напомним, о стрельбе в казанской гимназии стало известно вчера, 11 мая. Вооруженный Галявиев ворвался в родную школу, где расстрелял несколько человек в классном помещении. Убийца пытался устроить бойню в классах, однако после объявления тревоги по громкой связи все двери в кабинеты закрыли. Стрелявшего позднее задержали. Он заявил, что чувствует ко всем ненависть, а себя считает "богом".

В результате устроенной бойни погибли девять человек, 20 получили ранения.

Как отмечает источник, 12 мая в Казани состоятся похороны жертв Галявиева. Известно, что на церемониях будут присутствовать психологи. Сегодняшний день в столице Татарстана объявлен траурным.

Один из одноклассников Галявиева заявил, что в школьные годы молодой человек не подвергался травле, а в классах всегда была дружная обстановка. Проблемы с родителями у него также отсутствовали.