Местный житель признался, что таким образом хотел проверить работу силовиков

Правоохранительные органы задержали в Крыму пользователя соцсетей, который ранее опубликовал заявление с угрозой совершить взрыв в школе. Операция прошла в Красногвардейском районе республики, о чем заявили сегодня, 12 мая, источники в силовых структурах.

Так, задержанный утверждал, что таким образом намерен проверить деятельность спецслужб. Сделать это он собирался с помощью попытки "взорвать лицей".

Согласно приведенным данным, задержанный также разместил в Сети сообщение о том, что располагает информацией о "расстреле" в одной из местных школ. Оперативники установили личность мужчины, после чего провели задержание.

По информации агентства "Крыминформ", мужчина позднее признался, что лично опубликовал сообщение в соцсетях.

Напомним, днем ранее 19-летний Ильназ Галявиев ворвался утром в родную школу, которую окончил четыре года назад, где устроил бойню. Погибли девять человек. 12 мая в Татарстане объявлено траурным днем.