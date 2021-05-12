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Правоохранительные органы обнаружили мертвую женщину в гостинице подмосковного села Юдино. На ее теле зафиксированы множественные травмы в области лица и шеи.
Полиция возбудила уголовное дело по статье "Убийство". Как отмечает пресс-служба главка регионального СК, тело обнаружили 10 мая.
Следствие занимается установлением обстоятельств инцидента. Ведется розыск убийцы, передает телеканал "360". Правоохранители уже провели допрос персонала гостиницы.
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