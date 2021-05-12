Мужчина даже успел поживиться - больше нескольких десятов тысяч он потратил

В Подмосковье таксист украл посылку с деньгами в общей сумме больше 1 млн рублей. Однако долго гулять на свободе ему не удалось – был пойман.

Его задержали оперативники. Вором оказался 30-летний житель Московской области.

Началась все с того, что москвичка пришла с заявлением в одно из отделений полиции. В бумаге было написано о краже у нее денег.

Женщина рассказала, что решила отправить купюры знакомой, после того, как не сумела перевести их с помощью мобильного банковского приложения. Деньги она упаковала в коробку и обратилась в службу доставки посредством такси, информирует региональное ГУ МВД.

Водителю дама сообщила, что в упаковке – средства для биотуалета. Машина уехала, но посылка доставлена не была. Дозвониться водителя не удавалось.

Когда полицейские разыскали таксиста, при нем были обнаружены пропавшие деньги. Однако не все, а только 850 тыс., остальное вор успел истратить.

Возбуждено уголовное дело. Задержанного выпустили под подписку о невыезде, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".