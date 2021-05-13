Ранены без малого 400 человек, в том числе больше сотни детей

Ситуация вокруг Израиля и паслестинского сектора Газа продолжает обостряться. Так, согласно новой информации об авиаударах Тель-Авива по сектору Газа, число погибших достигло 67.

Среди жертв 17 детей. Данные об этом поступили от Министерства здравоохранения анклава, пишет РИА "Новости".

Раненых 388 человек, передает RT. В их числе – полсотни женщин и 115 несовершеннолетних.

Каждый день из сектора Газа в Израиль запускаются десятки снарядов. В ответ авиация страны бьет артиллерией. И там, и там погибают мирные граждане, однако среди палестинцев жертв намного больше.

Неспокойно и на улицах городов обеих сторон. Систематически происходят жестокие столкновения, отмечает "Пятый канал".

Ранее сообщалось о девяти погибших в секторе Газа после обстрела со стороны Израиля. Также говорилось, что конфликт обострился после столкновения между палестинцами и израильскими силовиками в Иерусалиме.

Позже сторону Тель-Авива полетели десятки ракет. Израиль задействовал систему ПРО "Железный купол".