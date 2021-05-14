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СМИ сообщают о ЧП в Красноярском крае. С радаров пропало воздушное судно.
Спасатели сообщили, что в районе, где идут поиски, на земле обнаружили задымление. Об этом со ссылкой на экстренные службы пишет РИА Новости.
О каком конкретно воздушном судне идет речь, не известно.
Как сообщили в экстренных службах, ЧП случилось в Минусинском районе.
"...зарегистрировано срабатывание аварийного маяка",
– заявил собеседник агентства.
Спасатели с вертолета осматривают район, где пропало воздушное судно.
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