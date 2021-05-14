Ложная тревога: воздушное судно в Красноярском крае по ошибке объявили пропавшим

Ложная тревога: воздушное судно в Красноярском крае по ошибке объявили пропавшим
Фото: Klaus-Werner Friedrich/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Экипаж не выходит на связь

СМИ сообщают о ЧП в Красноярском крае. С радаров пропало воздушное судно.

Спасатели сообщили, что в районе, где идут поиски, на земле обнаружили задымление. Об этом со ссылкой на экстренные службы пишет РИА Новости.

О каком конкретно воздушном судне идет речь, не известно.

Как сообщили в экстренных службах, ЧП случилось в Минусинском районе.

"...зарегистрировано срабатывание аварийного маяка",

– заявил собеседник агентства.

Спасатели с вертолета осматривают район, где пропало воздушное судно.

Новость дополняется

Кристина ЧЕРНИКОВА

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