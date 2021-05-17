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Журналисты Екатеринбурга сообщают о ЧП в городе, в сквере имени Джавахарлала Неру. По их данным, неизвестный напал с ножом на прохожих. В результате три человека скончались.
Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет местный портал E1.
Издание отметило, что нападавший сопротивлялся при задержании. Он ранен, сейчас находится в больнице. Очевидцы слышали выстрелы после нападения.
Позже глава пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых пояснил, что подозреваемый попытался напасть на правоохранителей при задержании. В итоге полицейские были вынуждены применить табельное оружие. Он также отметил, что причиной ЧП стал конфликт, когда мужчины пили алкоголь. Горелых подтвердил данные о смерти троих собутыльников.
Мужчину в итоге задержали, полицейским помогли трое военнослужащих Центрального военного округа, патрулировавшие территорию.
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