Ребенок умер сразу

В Подмосковье маленькая девочка выпала из окна квартиры на 15-м этаже. Информация об этом помещена на сайте регионального Главного следственного управления Следственного комитета России.

ЧП случилось накануне в Красногорске. Мать ненадолго вышла из комнаты, где было настежь открыто окно. Оставшись без присмотра, двухлетняя дочка влезла на подоконник и прижалась к москитной сетке. Та порвалась, и малышка свалилась вниз, отметили в ведомстве.

От полученных травм ребенок сразу умер. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. После проведения необходимых мероприятий следователи примут решение.

Родители и другие взрослые отвечают за безопасность детей. Они должны постоянно находиться рядом, чтобы не случилось подобного, напомнили в ГСУ СКР, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

До этого в Люберцах ребенок скончался после падения из окна пятого этажа. Мальчик был жив, когда его забрала скорая, но в больнице спасти его не смогли.