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Правоохранительные органы задержали в Нижнем Новгороде 33-летнего мужчину, который подозревается в убийстве 19-летнего срочника. Об этом сообщили в главке регионального СК.
Как отмечает источник, в ночь на 16 мая в центре города обвиняемый встретил молодежь и попытался познакомиться с девушками. После полученного отказа мужчина достал нож и ранил им срочника в грудь.
Молодой человек скончался в больнице из-за полученных травм, сообщает региональный СК.
Как отмечает "Свободная Пресса", возбуждено уголовное дело.
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