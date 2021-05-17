В центре Нижнего Новгорода убили военнослужащего

Возбуждено уголовное дело

Правоохранительные органы задержали в Нижнем Новгороде 33-летнего мужчину, который подозревается в убийстве 19-летнего срочника. Об этом сообщили в главке регионального СК.

Как отмечает источник, в ночь на 16 мая в центре города обвиняемый встретил молодежь и попытался познакомиться с девушками. После полученного отказа мужчина достал нож и ранил им срочника в грудь. 

Молодой человек скончался в больнице из-за полученных травм, сообщает региональный СК. 

Как отмечает "Свободная Пресса", возбуждено уголовное дело.

Егор МАЛКОВ

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