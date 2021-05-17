Обстоятельства случившегося выясняются

В Московской области произошла авария, в результате которой три человека получили травмы различной степени тяжести. 17 мая пассажирский автобус столкнулся с грейдером.

Инцидент произошел на трассе М5 "Урал". Как сообщает АГН "Москва", на момент аварии в салоне автобуса находились 10 человек. Пострадали трое из них – два пассажира и водитель.

На место происшествия приехали сотрудники правоохранительных органов и медики. Полицейским предстоит выяснить, что послужило причиной ДТП, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее стало известно о том, что девять человек пострадали в результате аварии, которая произошла в Красноярском крае.