Полицейские из Подмосковья задержали обманывающего пенсионеров мошенника

Злоумышленника отправили за решетку

В подмосковном городе Щелково поймали молодого человека, который совершал мошеннические действия под видом сотрудника газовой службы.

Как сообщает ГУ МВД по региону, злоумышленник ходил по квартирам, заявляя жильцам о необходимости установить датчики загазованности. Приборы мужчина продавал по завышенной цене.

Жертвами мошенника становились пожилые люди. Они отдавали аферисту последние деньги. Общий ущерб оценивается примерно в 100 тысяч рублей.

В итоге трое обманутых пенсионеров обратились в полицию. Злоумышленника удалось поймать. Им оказался 22-летний житель Ивановской области.

Афериста отправили за решетку, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Анастасия ГОРЮНОВА

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