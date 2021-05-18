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В подмосковном городе Жуковский обнаружили труп 18-летней местной жительницы. Она лежала на лестничной площадке дома, расположенного на улице Гагарина.
При осмотре тела были замечены ссадины на лице и теле девушки, сообщает пресс-служба регионального ГСУ СКР.
Следователи и криминалисты начали устанавливать обстоятельства случившегося. Также специалисты организовали осмотр места происшествия.
В скором времени будет проведена судмедэкспертиза, которая установит причины смерти девушки, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Ранее стало известно о том, что в Екатеринбурге мужчина напал на прохожих с ножом.
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