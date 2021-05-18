В подъезде подмосковного дома нашли мертвую девушку

Причины трагедии неизвестны

В подмосковном городе Жуковский обнаружили труп 18-летней местной жительницы. Она лежала на лестничной площадке дома, расположенного на улице Гагарина.

При осмотре тела были замечены ссадины на лице и теле девушки, сообщает пресс-служба регионального ГСУ СКР.

Следователи и криминалисты начали устанавливать обстоятельства случившегося. Также специалисты организовали осмотр места происшествия.

В скором времени будет проведена судмедэкспертиза, которая установит причины смерти девушки, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее стало известно о том, что в Екатеринбурге мужчина напал на прохожих с ножом. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

США и Великобритания намерены втянуть Россию в войну с Европой и Украиной

Киеву отвели роль провокатора в отношениях с Москвой

Как Путин поможет Зеленскому сохранить лицо

Глава России готов к диалогу с украинским лидером

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей