Причины трагедии неизвестны

В подмосковном городе Жуковский обнаружили труп 18-летней местной жительницы. Она лежала на лестничной площадке дома, расположенного на улице Гагарина.

При осмотре тела были замечены ссадины на лице и теле девушки, сообщает пресс-служба регионального ГСУ СКР.

Следователи и криминалисты начали устанавливать обстоятельства случившегося. Также специалисты организовали осмотр места происшествия.

В скором времени будет проведена судмедэкспертиза, которая установит причины смерти девушки, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее стало известно о том, что в Екатеринбурге мужчина напал на прохожих с ножом.