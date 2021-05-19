Дедушка зачем-то напал с ножом на сотрудников МЧС

Накануне в Севастополе, примерно в 13 часов по местному времени, произошел странный инцидент. Пожилой мужчина, вооружившись ножом, напал работников пожарной части. Происшествие попало на видео.

Примечательно, что нападавший надел пиджак, который был увешан орденами. Держа холодное оружие в руке и выкрикивая нечленораздельные фразы, он подходил ближе к одному из сотрудников МЧС, угрожая ему ножом.

Защищаться пришлось с помощью подручных средств. Молодой человек схватил стул и во многом только благодаря ему смог отбиться от нападавшего.

В скором времени на место происшествия приехала полиция. Сотрудники правоохранительных органов попытались утихомирить разбушевавшегося пенсионера, однако это не помогло, поскольку он продолжал держать нож в руке, кричать и оказывать сопротивление.

В итоге полицейским пришлось применить силу. Сначала нападавшему прыснули в лицо баллончиком, а затем ударили дубинкой. Обезвредить дебошира смогли только таким образом.

По данным портала ForPost, обошлось без пострадавших. Дедушка был задержан и доставлен в Севастопольскую городскую психиатрическую больницу.

Напомним, что накануне неизвестный напал на прохожих с ножом в Екатеринбурге. В результате ЧП скончалось три человека.