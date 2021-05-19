Огненный ад: в Иркутской области сгорела треть деревни

Огонь все еще продолжает полыхать

Поселок Дальний в Иркутской области оказался охвачен огнем. По последним данным, полностью сгорело 17 домов из 48. Часть продолжает полыхать. Об этом сообщает телеграм канал Life Shot. 

Жители пытаются в панике вынести из жилищ ценные вещи, документы. Однако ситуация довольно печальная.

Из-за пожара повредились столбы ЛЭП, питающие насосы на водозаборной станции. В распоряжении поселка есть всего одна пожарная машина, которая не справляется с размерами возгорания, пишет канал.

Не удается доставить помощь поселку и из соседнего населенного пункта, поскольку между ними нет ни дорожного, ни паромного сообщения. Из Иркутска собираются отправить вертолет Ми-8, но неизвестно, успеет ли он ликвидировать пожары. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров

Байден откажется от санкций против оператора "Северного потока-2" - СМИ

Вашингтону крайне необходимо наладить отношения с Берлином

СМИ указали на ошибку Байдена, которая позволит России победить Украину

Москва ловко сеет смуту и вбивает клин между Анкарой и Вашингтоном

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей