Огонь все еще продолжает полыхать

Поселок Дальний в Иркутской области оказался охвачен огнем. По последним данным, полностью сгорело 17 домов из 48. Часть продолжает полыхать. Об этом сообщает телеграм канал Life Shot.

Жители пытаются в панике вынести из жилищ ценные вещи, документы. Однако ситуация довольно печальная.

Из-за пожара повредились столбы ЛЭП, питающие насосы на водозаборной станции. В распоряжении поселка есть всего одна пожарная машина, которая не справляется с размерами возгорания, пишет канал.

Не удается доставить помощь поселку и из соседнего населенного пункта, поскольку между ними нет ни дорожного, ни паромного сообщения. Из Иркутска собираются отправить вертолет Ми-8, но неизвестно, успеет ли он ликвидировать пожары.