Военный самолет врезался в жилой дом в Белоруссии - видео

Погибли два пилота

В белорусских Барановичах упал военный самолет. О произошедшем сообщил портал "Наш край".

Самолет взлетал с аэродрома по направлению в Восточный микрорайон. После подъема он полетел вниз и врезался в частный дом на улице Розы Люксембург.

Как сообщает Министерство обороны Белоруссии, во время крушения погибли два пилота. Они выполняли учебный полет на Як-130.

"Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались", – сообщили представители министерства.

Однако им не удалось спастись. Причиной крушения назвали неисправность самолета. Других жертв происшествия нет.