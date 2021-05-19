Военный самолет врезался в жилой дом в Белоруссии - видео

Военный самолет врезался в жилой дом в Белоруссии - видео
Фото: pixabay.com
Погибли два пилота

В белорусских Барановичах упал военный самолет. О произошедшем сообщил портал "Наш край". 

Самолет взлетал с аэродрома по направлению в Восточный микрорайон. После подъема он полетел вниз и врезался в частный дом на улице Розы Люксембург. 

Как сообщает Министерство обороны Белоруссии, во время крушения погибли два пилота. Они выполняли учебный полет на Як-130.

"Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались", – сообщили представители министерства. 

Однако им не удалось спастись. Причиной крушения назвали неисправность самолета. Других жертв происшествия нет.

Роман ИГНАТОВ

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