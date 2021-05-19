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Гимназию №40 в Казани экстренно эвакуировали после слов шестиклассника о том, что он хочет убить одноклассника, как это сделал преступник, устроивший бойню в гимназии №175.
Руководство школы тут же сообщило об агрессивном школьнике в правоохранительные органы. Сейчас гимназию оцепили, на месте работают кинологи, сообщает телеграм-канал LIFE SHOT.
Ученика шестого класса охарактеризовали как очень вспыльчивого ребенка. Учителям было непросто справляться с буйным ребенком, который однажды принес в школу электрошокер.
Как оказалось, он стоит на учете в психоневрологическом диспансере. Конфликт произошел из-за того, что одноклассник назвал агрессивного подростка "лохом". В ответ школьник начал сыпать угрозами.
Мальчик живет с сестрой, которая является опекуном. Его родители погибли в аварии. Сейчас его забрали психиатры. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у шестиклассника телефон, также в его доме будет произведен обыск.
Напомним, что 11 мая в Казани произошла трагедия. Вооруженный преступник пришел в гимназию №175. В результате проишествия погибли 9 человек: 7 школьников и 2 учительницы. Еще 23 человека получили ранения разной степени тяжести.
После этого в России утвердили проект об антитеррористической защите школ. Также было предложено ужесточить правила получения оружия.
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