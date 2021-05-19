В Казани эвакуровали школу из-за угрозы нового расстрела

В Казани эвакуровали школу из-за угрозы нового расстрела
Фото: vk.com/ region_kazan116/ www.globallookpress.com
На месте проишествия работают кинологи

Гимназию №40 в Казани экстренно эвакуировали после слов шестиклассника о том, что он хочет убить одноклассника, как это сделал преступник, устроивший бойню в гимназии №175. 

Руководство школы тут же сообщило об агрессивном школьнике в правоохранительные органы. Сейчас гимназию оцепили, на месте работают кинологи, сообщает телеграм-канал LIFE SHOT. 

Ученика шестого класса охарактеризовали как очень вспыльчивого ребенка. Учителям было непросто справляться с буйным ребенком, который однажды принес в школу электрошокер.

Как оказалось, он стоит на учете в психоневрологическом диспансере. Конфликт произошел из-за того, что одноклассник назвал агрессивного подростка "лохом". В ответ школьник начал сыпать угрозами. 

Мальчик живет с сестрой, которая является опекуном. Его родители погибли в аварии. Сейчас его забрали психиатры. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у шестиклассника телефон, также в его доме будет произведен обыск. 

Напомним, что 11 мая в Казани произошла трагедия. Вооруженный преступник пришел в гимназию №175. В результате проишествия погибли 9 человек: 7 школьников и 2 учительницы. Еще 23 человека получили ранения разной степени тяжести.

После этого в России утвердили проект об антитеррористической защите школ. Также было предложено ужесточить правила получения оружия. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость227619
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ФСБ СЕКТУ ПРОВАРОНИЛА!
Гость227619
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А тут Медведев всё забыл, он не врач и такие советы из его уст просто шпанишка. Российские власти исходят из принципа добровольности вакцинации от коронавируса, однако в некоторых случаях прививки могут стать обязательными, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в ходе юридического онлайн-форума.
Гость226016
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Получилось, кто то подумал, а кто то сказал, а парня уже к психиатру отправили. Так можно всех на диспансер отправлять.
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