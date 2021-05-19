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Экологи обнаружили в Крыму кладбище с мертвыми дельфинами. К хвостам несчастных животных были привязаны камни.
Как отметили в центре спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное море" в социальной сети "ВКонтакте", таким образом некоторые пытаются замести следы своего рыболовного промысла.
Найденные на морском дне трупы дельфинов, видео с которыми обнародовали в Сети – лишь несколько "находок", которые удалось обнаружить волонтерам.
В комментариях под жуткой видеозаписью пользователи Сети заявили, что власти должны принять меры против недобросовестных рыбаков, передает телеканал "360".
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