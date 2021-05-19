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Две женщины погибли после наезда трактора. Инцидент произошел на 77-м километре Можайского шоссе, о чем стало известно сегодня, 19 мая.
В настоящее время полиция проводит проверку по факту произошедшего, сообщает "Вечерняя Москва", ссылаясь на пресс-службу регионального главка МВД.
Как отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", инцидент произошел 19 мая, в полдень. Транспорт двигался по обочине и наехал на женщин, которые пересекали дорогу по пешеходному переходу.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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