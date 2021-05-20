Момент попал на видео

Накануне стало известно о крушении самолета Як-130 в белорусских Барановичах. В результате инцидента погибли два пилота. Выяснилось, из-за чего произошла эта трагедия.

Как заявил Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам социально-экономического и общественно-политического развития Минска, причина инцидента кроется в отказе всех уровней систем управления. Об этом сообщает телеканал "Звезда".

В Сети появилось видео крушения военного самолета в частном секторе. На записи запечатлен момент, как после столкновения летательного аппарата с землей происходит взрыв. К счастью, жертв на земле удалось избежать, передает "Пятый канал".

Ранее стало известно, что самолет взлетал с аэродрома по направлению в Восточный микрорайон. Полет носил учебный характер.