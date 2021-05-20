В Химках обнаружили подпольный игорный клуб

Правоохранители прикрыли незаконную лавочку

Областные стражи порядка нагрянули в подпольный игорный клуб, расположенный в Химках, Московская область.

В результате спецоперации сотрудники правоохранительных органов изъяли покерные фишки, игральные карты, а также стол для игры в покер.

Незаконное заведение находилось в нежилом помещении на одной из улиц подмосковных Химок.

Также стражи порядка схватили организатора преступной деятельности – 35-летнего москвича, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

"Мы им выбьем зубы": Путин предупредил нацелившихся на Сибирь недругов России

Лидер пригрозил вооруженными силами страны

Новый договор по Курилам положит начало тесной дружбе с Японией - посол РФ

Речь идет о "всеобъемлющем" документе, заявил представитель России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей