Грузовик столкнулся с легковым авто

20 мая в подмосковном Домодедово случилось смертельное ДТП. Результатом аварии стала гибель одного человека.



Печальный инцидент произошел на трассе М-2 "Крым" – "Павловское". Две машины – грузовик и легковушка столкнулись лоб в лоб.

Водитель легкового автомобиля скончался, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее сообщалось, что два человека погибли в Подмосковье из-за наезда трактора.