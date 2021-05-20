Курс рубля
- Доллар по 60: аналитик дал долгосрочный прогноз по курсу валют
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20 мая в подмосковном Домодедово случилось смертельное ДТП. Результатом
аварии стала гибель одного человека.
Печальный инцидент произошел на трассе М-2 "Крым" – "Павловское". Две машины – грузовик и легковушка столкнулись лоб в лоб.
Водитель легкового автомобиля скончался, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Ранее сообщалось, что два человека погибли в Подмосковье из-за наезда трактора.
Лидер пригрозил вооруженными силами страны
Речь идет о "всеобъемлющем" документе, заявил представитель России