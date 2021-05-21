Мужчины решили "культурно отдохнуть" у символа Великой Победы

Вопиющий случай произошел в подмосковном Можайске. Двое особо одаренных местных жителей присели опрокинуть стакан и поужинать у мемориала Вечный огонь. Хулиганов уже схватили стражи порядка.



Инцидент случился у культового места, расположенного на Климентьевской улице. Там двое мужчин решили погреться и побеседовать под алкогольные напитки и закуску. Хулиганами оказались двое местных в возрасте 38 и 40 лет, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

К слову, накануне в подмосковных Химках обнаружили подпольный игорный клуб. Правоохранители уже прикрыли незаконную лавочку.