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Вопиющий случай произошел в подмосковном Можайске. Двое особо одаренных
местных жителей присели опрокинуть стакан и поужинать у мемориала Вечный огонь.
Хулиганов уже схватили стражи порядка.
Инцидент случился у культового места, расположенного на Климентьевской улице. Там двое мужчин решили погреться и побеседовать под алкогольные напитки и закуску. Хулиганами оказались двое местных в возрасте 38 и 40 лет, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
К слову, накануне в подмосковных Химках обнаружили подпольный игорный клуб. Правоохранители уже прикрыли незаконную лавочку.
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