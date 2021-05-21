Ученик с ножом напал на учительницу в Прикамье

Стражи порядка схватили буйного подростка

В Пермском крае вышедший из себя ученик попытался расправиться с педагогом. Ребенок задержан.

Инцидент произошел в одном из местных лицеев. Учащийся атаковал преподавательницу с предметом, похожим на нож, пишет "Интерфакс".

По данным РИА "Новости", педагога госпитализировали. Учительница ранена ножом, она в больнице в состоянии средней тяжести.

За пострадавшей уже отправили вертолет для транспортировки в Пермь. Об этом сообщила глава регионального Минздрава.

Напомним, 19 мая в Казани эвакуировали школу из-за угрозы нового расстрела. Шестиклассник заявил, что хочет лишить жизни одноклассника.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

игорь
Пожаловаться Ответить
довели взрослые детей своими оценками и экзаменами что дальше некуда
1
новости партнеров

"Мы им выбьем зубы": Путин предупредил нацелившихся на Сибирь недругов России

Лидер пригрозил вооруженными силами страны

Новый договор по Курилам положит начало тесной дружбе с Японией - посол РФ

Речь идет о "всеобъемлющем" документе, заявил представитель России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей