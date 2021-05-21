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В Пермском крае вышедший из себя ученик попытался расправиться с
педагогом. Ребенок задержан.
Инцидент произошел в одном из местных лицеев. Учащийся атаковал преподавательницу с предметом, похожим на нож, пишет "Интерфакс".
По данным РИА "Новости", педагога госпитализировали. Учительница ранена ножом, она в больнице в состоянии средней тяжести.
За пострадавшей уже отправили вертолет для транспортировки в Пермь. Об этом сообщила глава регионального Минздрава.
Напомним, 19 мая в Казани эвакуировали школу из-за угрозы нового расстрела. Шестиклассник заявил, что хочет лишить жизни одноклассника.
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