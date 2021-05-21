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Двое сотрудников СОБР Росгвардии погибли в Мурманской области. Об этом стало известно сегодня, 21 мая.
Информация поступила в СМИ от управления службы по Мурманской области. Ведомство начало проверку вместе со Следственным комитетом.
В настоящее время данные об обстоятельствах инцидента неизвестны. В региональном управлении Росгвардии выразили соболезнования в связи с гибелью правоохранителей.
Как отмечает РИА "Новости", семьям погибших окажут необходимую помощь.
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