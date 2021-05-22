Летчики катапультировались: в Крыму случилось ЧП с истребителем

Система катапультирования сработала нештатно

ЧП произошло в пятницу вечером на аэродроме Саки в Крыму. У истребителя Су-30СМ, который готовился к взлету, нештатно сработала система катапультирования.

К счастью, все обошлось. Оба летчика живы – об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЮВО. Во время катапультирования истребитель был на земле, говорится в сообщении.

Между тем источник "Интерфакса" заявил, что  в результате ЧП пострадал техник.

"Оба летчика живы, но техник с ожогами",

рассказал собеседник агентства.

О причинах случившегося пока не сообщается.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость231008
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ну а какие причины ... причины понятны - не исправный самолет.
эти остались живы, слава Б-гу, а сколько таких разбилось в той же сирии
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