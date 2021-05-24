В Королеве водитель ранил двух человек из травматики

Автомобилист и пострадавшие повздорили на нерегулируемом пешеходном переходе

В подмосковном Королеве водитель иномарки открыл стрельбу по двум прохожим из травматического пистолета, в результате чего те получили ранения.

По данным ГУ МВД по региону, инцидент с участием 57-летнего автомобилиста произошел на нерегулируемом пешеходном переходе на Октябрьской улице. Водитель повздорил с местными жителями 33 и 38 лет, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

"В результате водитель иномарки произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в направлении данных граждан, которые с травмами были госпитализированы", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что и сам водитель получил телесные повреждения. Против стрелявшего возбуждено дело по статье "Об умышленном причинении легкого вреда здоровью".

Мужчина оставлен под подпиской о невыезде, оружие у него изъяли и направили на баллистическое исследование.

Пострадавшие пешеходы в настоящий момент находятся в Королевской городской больнице. Позже судмедэксперты установят тяжесть вреда их здоровью, и статья может измениться.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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