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В подмосковном Королеве водитель иномарки открыл стрельбу по двум прохожим из травматического пистолета, в результате чего те получили ранения.
По данным ГУ МВД по региону, инцидент с участием 57-летнего автомобилиста произошел на нерегулируемом пешеходном переходе на
Октябрьской улице. Водитель повздорил с местными жителями 33 и 38 лет, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
"В результате водитель иномарки произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в направлении данных граждан, которые с травмами были госпитализированы", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что и сам водитель получил телесные повреждения. Против стрелявшего возбуждено дело по статье "Об умышленном причинении легкого вреда здоровью".
Мужчина оставлен под подпиской о невыезде, оружие у него изъяли и направили на баллистическое исследование.
Пострадавшие пешеходы в настоящий момент
находятся в Королевской городской больнице. Позже судмедэксперты установят тяжесть вреда их здоровью, и статья может измениться.
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