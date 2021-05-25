Доверчивую пожилую женщину обобрали телефонные мошенники

У пенсионерки в Подмосковье похитили 300 тыс. рублей. Информация об этом поступила из регионального главка Министерства внутренних дел.

по данным ведомства, в Химках пожилая женщина обратилась к стражам порядка за помощью. Она сообщила, что ей по телефону позвонил мужчина и, назвавшись полицейским, сказал, будто ее сын попал в аварию. За то, чтобы он не попал в тюрьму как виновник, другой попросил у матери денег и предупредил, что за ними придет курьер.

Посланник прибыл очень быстро. Как только пенсионерка отдала ему всю сумму, он был таков.

Заведено уголовное дело по статье "Мошенничество". Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, и нашли мужчину, который приходил к пожилой женщине за деньгами, в Москве, отметили в ГУ МВД Подмосковья.

Им оказался приезжий из Курской области. Гость столичного региона поведал, что всего лишь выполнял работу, которую нашел по объявлению в интернете, – он приходил по выданным ему адресам, брал деньги и клал их на указанные нанимателями счета. Мужчина задержан, его сообщников ищут, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее полицейские из Московской области задержали мошенника, который обманывал пенсионеров. Он действовал под видом газовщика.