Мать ушла поставить чайник: в Подмосковье ребенок выпал из окна восьмого этажа

Москитная сетка не выдержала мальчика

В Подмосковье ребенок вывалился из окна квартиры на восьмом этаже. Об этом проинформировали в областном Главном следственном управлении Следственного комитета России.

Двухлетний мальчик был дома с мамой в микрорайоне Климовск города Подольска, уточнили в ведомстве. Когда женщина отлучилась, чтобы поставить чайник, сын влез на подоконник и облокотился на москитную сетку открытого окна.

Она не выдержала и порвалась. Ребенок свалился на улицу и погиб сразу, отметили в региональном ГСУ СКР.

Подольские следователи выясняют, как и почему это произошло. Идет проверка обстоятельств случившегося.

Это не единственный подобный случай в Московской области. Уже семеро детей выпали из открытых окон с москитными сетками и погибли, напомнили в ведомстве, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Несколько дней назад в Красногорске девочка такого же возраста вывалилась из окна высотки, когда мать вышла из комнаты. От полученных травм она умерла на месте падения.

Полина ДОРОЖКИНА

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