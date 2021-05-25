Убийство произошло во время пьяной ссоры

В Московской области местный житель зарезал приятеля. Об этом сказано в сводке регионального главка Следсвенного комитета России.

Мужчины выпивали в поселке Сергиевский Коломны и поссорились. Один из них схватил нож и 16 раз ударил им собутыльника, констатировали в ведомстве.

От тяжелых ран шеи и туловища пострадавший умер сразу. Полицейские уже задержали подозреваемого в убийстве. Это судимый житель Коломны. На днях ему выдвинут обвинение, проинформировали в областном ГСУ СКР.

Следователи уже осмотрели место происшествия, опросили задержанного. Орудие преступления отправлено на экспертизу. Проходят и другие необходимые проверки, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее в подмосковном Орехово-Зуево отправили за решетку двоих мужчин за жестокое убийство. Они нанесли знакомому много ударов ножом.