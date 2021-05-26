Суда РФ и Японии столкнулись у берегов Хоккайдо – есть жертвы: видео

Суда РФ и Японии столкнулись у берегов Хоккайдо – есть жертвы: видео
Кадр youtube.com
ЧП могло случиться из-за тумана

В Охотском море у берегов острова Хоккайдо произошло столкновение судов России и Японии. В результате японское перевернулось.

Жертвами происшествия, по последним данным, стали трое японских моряков. Россияне, которые были на борту судна "Амур", не пострадали. На японском судне "Дай-хати Хокко-мару" было пять человек – всех подняли на борт "Амура", передает RT. О смерти троих из них стало известно позже. Об этом сообщил канал NHK. Столкновение российского и японского судов произошло утром 26 мая.

По словам российского генконсула в Саппоро Сергея Марина, ЧП в Охотском море могло случиться из-за сильного тумана. Об этом пишет РИА Новости.

Российский экипаж мог не увидеть рыболовецкую шхуну. Кроме того, судно находилось далеко от берега – рыбаков там не должно было быть вовсе, отметил Марин.

После столкновения судов у берегов Хоккайдо ведется расследование.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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