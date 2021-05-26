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В Якутии затонуло судно. В результате в воде произошел разлив нефтепродуктов. О ЧП на реке Лена сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэкологии республики.
Как выяснилось, о случившемся властям сообщил местный житель. Во время обследования реки обнаружили затонувшее судно "Рефрижератор ОР 911". Кроме того, в воде есть следы разлива нефтепродуктов. Пробы уже взяли, данные о ЧП передадут в профильные ведомства.
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