В Якутии затонуло судно

В Якутии затонуло судно
Фото: Alexandr Knyazev/ Russian Look/ www.globallookpress.com
ЧП случилось на реке Лена

В Якутии затонуло судно. В результате в воде произошел разлив нефтепродуктов. О ЧП на реке Лена сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэкологии республики.

Как выяснилось, о случившемся властям сообщил местный житель. Во время обследования реки обнаружили затонувшее судно "Рефрижератор ОР 911". Кроме того, в воде есть следы разлива нефтепродуктов. Пробы уже взяли, данные о ЧП передадут в профильные ведомства.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров

В Кремле объявили дату встречи Путина и Байдена

Сторонам удалось согласовать важные вопросы

Белорусский Минтранс обнародовал переговоры пилота лайнера Ryanair с диспетчерами

Пилоту порекомендовали сесть в Минске после данных о минировании

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей