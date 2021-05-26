Спрятал в латексной перчатке: на трассе в Подмосковье у водителя нашли больше 200 таблеток ЛСД

Мужчина рассказал, где раздобыл запрещенное вещество

В Подмосковье у водителя обнаружили 200 таблеток ЛСД. Они находились в латексной перчатке, Информация об этом поступила из областного Главного управления Министерства внутренних дел России.

Это произошло на трассе, ведущей в Крым. Гаишники заметили покореженную машину отечественного автопрома. которая двигалась с мигающими фарами, и остановили ее, указали в ведомстве.

По данным оперативников, находившийся за рулем мужчина явно волновался. Когда инспекторы, спросили, не везет ли он запрещенные вещества, последовал утвердительный ответ.

Сотрудники ГИБДД осмотрели машину и обнаружи латексную перчатку. В ней были два зип-пакета, в которых находилось вещество, спрессованное в виде звездочек, отметили в региональном ГУ МВД.

Таблеток оказалось больше двух сотен. Проверка установила, что это не что иное как ЛСД, уточнили в региональном главке ведомства.

Водителя задержали. Он рассказал, что добыл наркотик в тайнике-закладке. Возбуждено уголовное дело. Мужчина арестован, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее в Подмосковье задержали мужчину с пакетами метилэфедрона. Общий вес изъятого вещества, являющегося синтетическим аналогом кокаина, составил 100 граммов.

Полина ДОРОЖКИНА

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