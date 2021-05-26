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В Подмосковье украл сумку с деньгами и документами у мужчины из Подольска. Об этом сообщили в областном главке МВД.
Пострадавший обратился в полицию. Он рассказал, что забыл вещи возле автомобиля на одной из улиц, проинформировали в ведомстве.
Сумма ущерба – 140 тыс. руб., уточнили в ГУ МВД по региону
Оперативники разыскали подозреваемого в преступлении. Им оказался житель Долгопрудного 43 лет. . Возбуждено уголовное дело. Задержанного отпустили под подписку о невыезде, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
На днях в Московской области поймали укравшую 440 т лука женщину. Товар мошенница успела продать, и его владелец потерял 3,3 млн рублей.
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