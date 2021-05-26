Правоохранителя обвиняют в злоупотреблении положением

Резонансное событие произошло сегодня в российской столице. Стражи порядка схватили своего коллегу, руководителя отдела вневедомственной охраны Росгвардии. По имеющимся данным, Сергея Воробьева подозревают в преступном использовании своего положения.



26 мая судебные эксперты одного из столичных судов приняли решение арестовать подозреваемого. Росгвардеец проведет в неволе два месяца. Далее его судьбу решит соответствующая инстанция.

Задержанный заведовал департаментом по внедрению инноваций в деятельность охранного ведомства, пишет РИА "Новости".

Как отмечает телеканал "360", также сегодня был схвачен его заместитель Александр Швецов.