На месте происшествия работают службы береговой охраны

У берегов Японии произошло кораблекрушение. Сообщается, что южнокорейский танкер врезался в японское грузовое судно. Из-за сильного удара второй корабль перевернулся.

В результате инцидента без вести пропали три члена экипажа. На данный момент их пытаются отыскать. На место столкновения прибывают катера береговой охраны, передает "Пятый канал".

Известно, что экипаж танкера остался целым и невредимым. Что касается самого судна, перевозящего химикаты, то оно получило некоторые повреждения. К счастью, утечки нефтепродуктов удалось избежать.

Это не первый инцидент в данном регионе. 27 мая российский траулер наскочил на японскую рыболовецкую шхуну. Трое японцев погибли. Уточняется, что нашим морякам пока не предъявили никаких обвинений.