За несколько дней нефть разлилась в трех разных регионах России

За несколько дней нефть разлилась в трех разных регионах России
Фото: Zamir Usmanov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Последний случай произошел на реке Лене в Иркутской области

За последние несколько дней в России трижды произошел разлив нефтепродуктов. Так, вдобавок к предыдущим, 28 мая загрязнение произошло на реке Лена в Приангарье.

Как сообщает РИА "Новости", при загрузке танкера дизельным топливом произошел незначительный разлив нефти. Точные объемы разлившейся нефти пока неизвестны, но последствия уже устраняют. 

Также разлив нефти произошел в Черном море у побережья Туапсе Краснодарского края. Изначально тревогу забили местные жители, которые начали обсуждать в социальных сетях, что с 24 мая у побережья стоит едкий химический запах. 

Как выяснилось позднее, нефтепродукты попали в море из глубоководного выпускного канализационного коллектора. Изначально предполагалось, что черное золото загрязнило море из-за неудачной заправки судна. 

После была инициирована операция по ликвидации последствий ЧП. В регионе был  объявлен режим повышенной готовности. 

Еще один регион, пострадавший от разлива нефти – это Республика Коми, где 11 мая примерно 100 тонн нефтесодержащей жидкости попало в воду и грунт. Причиной стала авария на трубопроводе компании "Лукойл". 

Тревогу забили после того, как река Колва покрылась радужной пленкой. В результате проверки было установлено, что площадь загрязненных земель составила порядка 1,3 гектара. Из 100 пролитых тонн нефтесодержащего продукта 9 попало в реку.

Юлия МИХАЙЛОВА

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Гость 443311
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Россия -Русь
А кто проср@л военную технику в 7-ми котлах для укровермахта на Донбассе и убегал в обосранных шароварах , бросая оружие??Путин, что ли?
А от кого украинцы драпали ? От тебя ? А что ты делаешь в моей Украине?
Гость243603
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У русских есть пословица: " Хорошо там, где нас нет, а ведь и воистину хорошо там, где руссни нет"......
Россия -Русь
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Гость 443311
А кто войну на Донбасе финансирует ? Путин тебе нападет .
А кто проср@л военную технику в 7-ми котлах для укровермахта на Донбассе и убегал в обосранных шароварах , бросая оружие??Путин, что ли?
Россия -Русь
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Гость244204
Опять пендосы ! Вот везде гадят а. Пока Байден какает в Воронеже по подъездам, Камала Харис разливает нефть. А Обама под видом сантехника писает россиянам в раковины.
Ну да- Россия взламывает пиндосам сайты, Россия - завалила снегом Техас, Россия выбрасывает американцев из жилья,устраивает километровые очереди за бесплатной пайкой,заставляет амеров жить на мусорных свалках и под мостами.А еще Россия в американских городах, включая жемчужину Калифорнии Сан-Франциско заваливает мусором, помоями, а также отходами жизнедеятельности бездомных и наркоманов из России. Никогда так не жила куево Америга как при Путине.Путин должен уйти.
Гость 443311
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Россия -Русь
Хохлобыдло , вступайте в ряды укровермахта , а то Путин нападет.
А кто войну на Донбасе финансирует ? Путин тебе нападет .
Россия -Русь
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Хохлобыдло , вступайте в ряды укровермахта , а то Путин нападет.
Гость 201345
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Некогда расеянам за своей страной смотреть . Надо к войне готовиться . Пиндосы подступают . Очень им обоссанные подъезды приглянулась.
Гость244204
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Опять пендосы ! Вот везде гадят а. Пока Байден какает в Воронеже по подъездам, Камала Харис разливает нефть. А Обама под видом сантехника писает россиянам в раковины.
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