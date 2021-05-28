Сносит все на своем пути: на Алтайский край обрушился ураган - видео

Из-за разгулявшейся стихии пострадало фермерское хозяйство

В Катымановском районе в Алтайском крае произошел нешуточный ураган. Стихия сносила буквально все на своем пути. Все началось с сильного ветра, к которому спустя время добавился сильный дождь и град.

Противостоять урагану не смогли даже большого размера бочки, которые в итоге оказались разбросаны по территории всего фермерского хозяйства. 

К счастью, ураган уже стих. Однако из-за непогоды даже пришлось на время отключить электроэнергию.

Обошлось без пострадавших, силы МЧС также привлекать не пришлось. Сейчас ведется подсчет ущерба, уточняет "Коммерсант". 

Но расслабляться пока рано, поскольку по прогнозам синоптиков, 28 мая в Алтайском крае возможно усиление ветра до 22 м/с, на некоторых территориях – до 27 м/с. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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