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В подмосковном городе Руза загорелся частный дом. Инцидент произошел на Красной улице.
После того, как возгорание было локализовано, на месте происшествия обнаружили тела троих людей, передает пресс-служба регионального ГСУ СКР.
Жертвами пожара стали мужчины. Предположительная причина трагедии кроется в неосторожном обращении с огнем.
Следователи продолжают выяснять, что повлекло за собой трагедию, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Ранее стало известно о том, что в Иркутской области сгорела треть деревни.
В ведомстве заявили, что их судно не нарушало никаких госграниц
Важным аргументом в пользу объединения стали угрозы, исходящие от внешних сил