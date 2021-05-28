Во Франции неизвестный с ножом тяжело ранил сотрудницу полиции

Женщина была доставлена в больницу с множественными ранениями

Неизвестный во французском городе Ла-Шапель-сюр-Эрдр с ножом напал на сотрудницу полиции. Мужчина нанес ей несколько ранений, а затем забрал у женщины пистолет и скрылся с места преступления. 

Полицейская уже была доставлена в больницу, ее жизни ничего не угрожает. Точные причины нападения неизвестны, пишет издание Ouest-France. 

Местная полиция уже начала поиски злоумышленника, на место выдвинулась группа вмешательства Национальной жандармерии. 


Юлия МИХАЙЛОВА

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