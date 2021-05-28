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В Подмосковье у мужчины нашли 250 упаковок наркотика. Информация об этом поступила из областного главка МВД.
Это произошло в Мытищах. Сотрудники ФСКН и гаишники остановили на дороге иномарку, в которой пассажиром ехал подозреваемый в незаконном хранении наркотиков, ранее судимый, добавили в ведомстве.
У него при себе оказались 250 пакетиков с неким порошком. В ходе экспертизы установлено. что это метедон. Его общий вес составил 100 г, уточнили в ГУ МВД по Московской области.
Заведено уголовное дело. Мужчина, у которого обнаружены наркотики, арестован, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Ранее в подмосковных Люберцах полицейские задержали двух наркоторговцев. В квартире одного из них нашли 500 г амфетамина.
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