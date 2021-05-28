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В Стамбуле произошло ЧП в проливе Босфор. Там перекрыто движение из-за танкера с нефтью. Об этом сообщают местные СМИ.
У судна RAVA поломалось рулевое управление. В результате танкер начало уносить к суше, к кварталу Еникёй. Спасателям чудом удалось избежать катастрофы – быстро прибывшие буксиры береговой охраны остановили судно всего за 300 метров до берега.
Как пишет РИА "Новости", движения нет в обе стороны пролива.
Напомним, в марте в Суэцком канале также произошло ЧП. Тогда танкер сел на мель. Контейнеровоз Ever Given перекрыл движение по пути, обеспечивающему 10% мировой торговли, почти на неделю. После чего власти Египта выставили компании судовладельцу счет в 900 млн долларов в качестве компенсации за ущерб.
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