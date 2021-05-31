Снова минирование: самолет Ryanair внезапно посадили в Берлине

Борт злополучной авиакомпании могли подорвать

Авиаперевозчик Ryanair опять попал в историю. На этот раз лайнер печально известной компании вынужденно посадили в Берлине. Причиной экстренных мер стала угроза подрыва бомбы.

Самолет следовал по маршруту Дублин – Краков. Из-за опасности взрыва борт посадили в немецкой столице, где провели тщательный осмотр. В итоге никакой бомбы обнаружено не было. В целях безопасности всех пассажиров экстренно эвакуировали, пишет Bild Zeitung.

Напомним, аналогичная история с самолетом Ryanair привела к серьезным проблемам в Белоруссии. Минск обвинили в незаконных действиях, после ряд государств отказался пользоваться воздушными путями Республики. При этом, по данным прессы, российские авиакомпании также начали облетать соседнюю страну.

Ольга ФЕДОРОВА

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