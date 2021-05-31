Заведено уголовное дело

Полицейские из Москвы задержали Ильгизара Сафиуллина – чемпиона Европы по кроссу среди юниоров. Спортсмена подозревают в распространении запрещенных веществ через так называемые "закладки".

28-летнего Сафиуллина задержали у подъезда одного из столичных домов. В результате обыска в квартире молодого человека нашли более 470 граммов мефедрона. Также были обнаружены электронные весы, специальные пакеты для хранения препаратов и мотки скотч-ленты.

Против спортсмена завели уголовное дело. Пока что неизвестно, какое наказание грозит Ильгизару, передает "Пятый канал".

Сафиуллин специализируется на беге с препятствиями. В 2010 году легкоатлет завоевал звание чемпиона России среди юниоров. В 2011 году он стал чемпионом Европы.