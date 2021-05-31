Европейская продукция была уничтожена

На территории плодоовощной базы в Реутове сотрудниками подмосковной таможни обнаружено 890 кг сыров, которые находятся в санкционных списках и, соответственно, запрещены к ввозу в РФ.



Там же силовики вскрыли нелегальное производство сгущенного молока и топленого масла.

Отмечается, что европейские сыры находились в помещениях, непригодных для хранения молочных продуктов. На базе не соблюдались санитарные нормы и температурный режим, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Кроме того, часть продукции имела наклейки с недостоверными сведениями о дате изготовления.

Санкционную сыры уничтожены, решается вопрос о возбуждении административного дела. А по факту изготовления фальсифицированной продукции готовятся материалы для открытия уголовного производства.

Напомним, в конце апреля в интервью телеканалу НТВ глава Россельхознадзора Сергей Данкверт призывал бороться с "челночным" ввозом в Россию санкционных сыров и колбас. По его словам, данная проблема практически решена с Белоруссией, осталось ее урегулировать с Казахстаном.

Режим ограничения на ввоз ряда зарубежной продукции действует с 2014 года как ответ Москвы на санкции в отношении РФ из-за возвращения Крыма в состав России.

