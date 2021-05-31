В Подмосковье обнаружена почти тонна санкционного сыра

Европейская продукция была уничтожена

На территории плодоовощной базы в Реутове сотрудниками подмосковной таможни обнаружено 890 кг сыров, которые находятся в санкционных списках и, соответственно, запрещены к ввозу в РФ.

Там же силовики вскрыли нелегальное производство сгущенного молока и топленого масла.

Отмечается, что европейские сыры находились в помещениях, непригодных для хранения молочных продуктов. На базе не соблюдались санитарные нормы и температурный режим, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Кроме того, часть продукции имела наклейки с недостоверными сведениями о дате изготовления.

Санкционную сыры уничтожены, решается вопрос о возбуждении административного дела. А по факту изготовления фальсифицированной продукции готовятся материалы для открытия уголовного производства.

Напомним, в конце апреля в интервью телеканалу НТВ глава Россельхознадзора Сергей Данкверт призывал бороться с "челночным" ввозом в Россию санкционных сыров и колбас. По его словам, данная проблема практически решена с Белоруссией, осталось ее урегулировать с Казахстаном.

Режим ограничения на ввоз ряда зарубежной продукции действует с 2014 года как ответ Москвы на санкции в отношении РФ из-за возвращения Крыма в состав России.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров

Лавров заявил об ответе России на недружественные шаги Евросоюза

Страны европейского континента страдают от серьезного кризиса доверия

Что будет с транзитом российского газа через Украину

В Незалежной переживают из-за возможной потери прибыли

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей